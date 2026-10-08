MIGHTY OAKS gehen 2026 auf Tour und spielen dabei insgesamt 21 Shows in Deutschland, Österreich, Schweiz und Tschechien

Nach zwei Jahren mit intimen Akustikshows kehren MIGHTY OAKS 2026 mit voller Band und voller Energie zurück auf die Bühne. Die Crew ist wieder vereint, und mit ihr kommt auch der große, dynamische Sound zurück, der ihre Live-Auftritte seit fast 15 Jahren so besonders macht. In den letzten Jahren haben sie alles auf das Wesentliche reduziert, doch jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen: mit einem brandneuen Album, dessen Songs speziell für die Bühne geschrieben wurden. Denn MIGHTY OAKS sind am stärksten, wenn sie gemeinsam auf der Bühne stehen.

Die Tour 2026 vereint alles, was Fans an der Band lieben: die Nähe und Ehrlichkeit der Akustikjahre, kombiniert mit der kraftvollen Energie, mit der sie auf Festivals wie Rock am Ring, dem Montreux Jazz Festival, Lollapalooza oder dem Exit Festival begeistert haben. Die Setlist spannt einen Bogen über mehr als ein Jahrzehnt Musikgeschichte – von frühen Klassikern wie „Brother“ und „Just One Day“ bis hin zu neuen, noch unveröffentlichten Songs vom kommenden Album, die live ein ganz eigenes Leben entwickeln.

Für MIGHTY OAKS fühlt sich diese Tour wie ein weiterer Neuanfang an – eine Erinnerung daran, dass auf der Bühne Freundschaft, Leidenschaft und Verbundenheit zusammenkommen. Ein Abend, den man fühlen muss, nicht nur hören.