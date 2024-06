Migrationserfahrung im europäischen Fußball – Ein Auswärtsspiel?

Eine Veranstaltung mit dem EUNIC-Cluster Stuttgart.

Der Fußball ist nicht nur ein Sport, sondern auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Die Migrationserfahrungen von Fußballer*innen spielen eine bedeutende Rolle in der europäischen Fußballlandschaft und spiegeln die Vielfalt und die kulturelle Dynamik wider, die den Sport prägen. Die Podiumsdiskussion wird eine Plattform bieten, um verschiedene Aspekte der Migrationserfahrungen im Fußball zu beleuchten, wie Integration, kulturelle Vielfalt, Identität und die Herausforderungen, denen Spieler*innen gegenüberstehen.

Mit auf dem Podium ist der ehemalige französische Fußballspieler und heutige Trainer Matthieu Delpierre (geb. 1981 in Nancy). Als Spieler war er in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und in Australien aktiv. Beim VFB Stuttgart avancierte Delpierre zur festen Abwehr-Größe und wurde in der Saison 2006/07 mit dem VFB Deutscher Meister. Von 2009 bis 2012 war er sogar Mannschaftskapitän. Nach Beendigung seiner aktiven Karriere als Spieler ist Delpierre seit September 2020 im Jugendbereich seines ehemaligen Vereins VfB Stuttgart als Athletiktrainer tätig.

Moderiert wird die Veranstaltung von Béla Réthy. Er ist ein renommierter ehemaliger deutscher Sportjournalist und Kommentator ungarischer Herkunft. Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Leidenschaft für Fußballkommentare, die er mit seinem unverwechselbaren Stil präsentierte. In der Vergangenheit kommentierte er zahlreiche bedeutende Spiele und wurde so zu einer vertrauten Stimme für Millionen von Fußballfans.