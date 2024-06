Stimmen in der Nacht

Ein Gespräch unter Freund*innen nach dem 7. Oktober 2023.

Der Schock des Angriffs vom 7. Oktober 2023 hält noch immer an. Die Bedeutung des Massakers, seine Folgen und Fernwirkungen sind nicht abzusehen. Schockierend war nicht nur der Angriff auf Israel, sondern auch die Reaktionen in vielen westlichen Ländern: Der Antisemitismus wurde in aller Brutalität sichtbar. Der israelische Philosoph Raphael Zagury-Orly beschrieb in einem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wie er seine Stimme verlor. Ein Alptraum brach sich in das Leben. Mit der Schriftstellerin Stephanie von Hayek und dem Politikwissenschaftler Felix Heidenreich verbindet Raphael Zagury-Orly eine mehrere Jahrzehnte überspannende Freundschaft. Gemeinsam wollen sie aktuelle Gewissheiten hinterfragen. Sie wollen erzählen, wie sie auf den 7.10 reagierten, wie sie sich untereinander schrieben, welche Gedanken sie hatten. Sie wollen fragen: Woher der Wunsch nach

Eindeutigkeit? Woher die Gewalt? Woher der Antisemitismus? Warum Krieg? Lässt sich die Sprache im Gespräch mit Freund*innen wiedergewinnen, lässt sich verstehen, was in unseren Gesellschaften geschieht?