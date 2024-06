Und jetzt? Frankreich nach den Wahlen

Dass Präsident Emmanuel Macron am Abend der erwartbar desaströsen Europawahlen die Auflösung der Nationalversammlung verkündete, kam selbst für professionelle Beobachter überraschend. In kürzester Zeit mussten in der Folge Wahlallianzen geschmiedet werden. Frankreichs politische Zukunft ist für ganz Europa hochgradig bedeutsam. Droht gar ein Durchmarsch des rechtsextremen Rassemblement national? Steuert Frankreich auf eine cohabitation zu oder gelingt Macron ein Überraschungscoup? Am Abend nach dem zweiten Wahlgang wollen wir die Ergebnisse sortieren und interpretieren. Die französische Politikwissenschaftlerin Catherine Perron vom CERI / Sciences Po Paris (dem Centre de recherches Internationales) und Studierende der Universität Stuttgart präsentieren erste Überlegungen.