Fête française

Wir feiern in den Sommer.

Sommerliche Temperaturen, ein laues Lüftchen, ein gut temperiertes Glas Weißwein, der Duft von Flammkuchen in der Luft … all das erwartet die Besucher*innen bei der französischen Fête am Vortag des Nationalfeiertags. Um zwischen den kulinarischen Vorzügen, auch eine sportliche Komponente ins Spiel zu bringen, stehen die Schotterflächen rund um die Halle an diesem Tag ganz im Zeichen des Boule-Spiels. Gerne dürfen eigene Kugeln mitgebracht werden. Einige wenige Sets stehen zum Leihen zur Verfügung. Für die passende musikalische Untermalung ist ebenfalls gesorgt.