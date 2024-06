Arabian Fuzz zum Auftakt des Festivals der Kulturen.

Al-Qasar aus Paris nimmt uns mit auf eine subversive Reise in urbane Landschaften, in denen sowohl die arabischen Klänge Nordafrikas wie die des westlichen Psychedelic Rock zu Hause sind. Ihr aktuelles Album „Who Are We?“ erschien beim renommierten Label Glitterbeat und beeindruckt mit einer explosiven Mischung aus schweren arabischen Grooves, globaler Psychedelia und nordafrikanischer Trance-Musik. Bass, Schlagzeug und Perkussion erzeugen einen unwiderstehlichen Groove,. Elektrische Saz, Gitarren und ekstatischer Gesang halten dagegen – ein vor Energie strotzendes, psychedelisches Fest auf der Tanzfläche. Al-Qasar wurde im Pariser Stadtteil Barbès von Musikern aus Frankreich, dem Libanon, Marokko, Algerien und Ägypten gegründet.