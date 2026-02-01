Miguel Llobell Band & Gäste "entre Flamenco y Jazz"

Konzert

La Bohème Heilbronn Neue Strasse 30, 74080 Heilbronn

Miguels meisterhafte Perkussion wird zum roten Faden einer Klangreise, auf der Flamenco seine Seele im Jazz, in kubanischer, afrikanischer und brasilianischer Musik hat.

Ein musikalisches Erlebnis mit ansteckender Energie und beeindruckender technischer Meisterschaft. Miguel Llobell Band & Gäste (Musik & Tanz) öffnen die Tür zu einer Welt voll fesselnder Rhythmen und spiegeln die kulturelle Vielfalt globaler Musik wieder.

Einlass und Bewirtung ab 18 Uhr. 

Reservierung per WhatsAPP 0176 80563795

Info

Konzerte & Live-Musik
0176 80563795
