Miguel Llobell Band & Gäste "entre Flamenco y Jazz"

Miguels meisterhafte Perkussion wird zum roten Faden einer Klangreise, auf der Flamenco seine Seele im Jazz, in kubanischer, afrikanischer und brasilianischer Musik hat.

Ein musikalisches Erlebnis mit ansteckender Energie und beeindruckender technischer Meisterschaft. Miguel Llobell Band & Gäste (Musik & Tanz) öffnen die Tür zu einer Welt voll fesselnder Rhythmen und spiegeln die kulturelle Vielfalt globaler Musik wieder.

Einlass und Bewirtung ab 18 Uhr.

Reservierung per WhatsAPP 0176 80563795