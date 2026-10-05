Seine erste Headline-Tour im März 2026 ist seit Monaten restlos ausverkauft. Doch Mika Noé richtet den Blick nach vorn und kündigt schon jetzt seine zweite Tournee an. Die Bühnen werden größer. Die Intensität bleibt.

Die vergangenen Shows haben gezeigt, wie intensiv Mika seine Musik live transportiert. Zwischen stillen, beinahe zerbrechlichen Momenten und kraftvollen Arrangements entsteht ein Spannungsfeld, das sein Publikum unmittelbar mitnimmt. Seine Konzerte fühlen sich weniger wie klassische Popshows an, sondern wie ein gemeinsames Erleben. Roh, nahbar und emotional aufgeladen.

Mit der neuen Musik im Gepäck führt ihn die Dezember Tour durch Deutschland und die Schweiz.