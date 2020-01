„MIKE AND THE COOL CATS“ spielen bekannte und weniger bekannte Stücke in einer Weise, die aufhorchen lässt. Die Musiker um Frontmann Michael Gehrlein bringen Grooves der unterschiedlichsten Musikrichtungen in die Band ein und kreieren so eine swingende Melange aus Jazz, Blues, Pop und Rock`n Roll. Hier hat das gesamte Publikum von 18 bis 99 Freude an der Musik. Und man merkt den Musikern an: sie haben selbst Freude an der Musik, in seit Jahren stabiler Besetzung:

Michael Gehrlein – Gesang

Lutz Klapp – Keyboard

Wolfgang Läpple – Saxophon, Querflöte

Frank Kalter – Gitarre

Heiko Schünemann – Bass

Horst Lenz – Schlagzeug