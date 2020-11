MIKE BATTs lange und abwechslungsreiche Karriere wird auf seinem neuen Doppelalbum „The Penultimate Collection“ gefeiert, welches mit 35 Titeln seine Arbeit als Interpret, Komponist, Arrangeur und britische Schlüsselfigur des Musiklebens beleuchtet.Vor allem aber als Interpret, da es nicht nur Batts originales Solomaterial – einschließlich seiner internationalen Solo-Hits enthält, sondern auch seine eigenen Versionen von Songs, die er für andere Künstler geschrieben hat. „The Closest Thing To Crazy“,“Bright Eyes“, „A Winter’s Tale“, „Caravan Song“ und „I Feel Like Buddy Holly“ erhalten neben seinen Orchsterwerken und Beiträgen von Colin Blunstone, Bonnie Tyler und Family’s Roger Chapman MIKE BATTs eigene, unverwechselbare Handschrift.

MIKE BATT „The Penultimate Collection“ zeigt seine Werke vom klassischen Wohlfühl-Pop von Summertime City, seinem Nummer 4 Hit von 1975, über seine überaus erfolgreichen Wombles-Hits und Orchesterstücke, bis hin zu zwei brandneuen Aufnahmen.

Während Disc 1 dieses Doppel-CD-Pakets die bekannten Hits enthält, ist Disc 2 eine eklektische Sammlung grenzüberschreitender Titel, darunter frühe Singles, kauzige Instrumentalstücke und Kompositionen, die einen Einblick in die Fantasie und den abenteuerlichen Geist seiner Arbeit geben.

Summertime City, das Thema der BBC-Varietéshow Seaside Special, wurde nur einmal veröffentlicht, seit es ein Hit war. Mike sagt: "Viele Jahre lang habe ich trotz des Erfolgs mit Verlegenheit auf die Sendung zurückgeblickt, aber jetzt bin ich stolz darauf, dass es eine gute, starke Pop-Platte ist. Ich habe darauf bestanden, dass Sony sie 'für immer löscht' und die Rechte an dem Song an mich zurückfallen. Dies ist also das erste Mal (abgesehen vom MB Music Cube), dass es seit 1975 veröffentlicht wird".

Es gibt auch eine frühe Solo-Single aus der Zeit vor den Wombles, Your Mother Should Know, die aufgenommen wurde, als er noch ein Teenager war. "Das ist mein 19-jähriges Ich, das ein Cover dieses großartigen kleinen Beatle-Liedes mit einer Vivaldi-ähnlichen Streichermethode macht. Der führende Fiddle-Spieler ist Jack Rothstein, und wir haben es in den Wessex Studios in London aufgenommen. Es wurde beinahe ein Hit und wurde ausgiebig auf Radio 1 gespielt."

Mikes langfristiges Passionsprojekt, das Musical „The Hunting of the Snark“, wird durch drei Songs repräsentiert: „Children of the Sky“ (mit einem Gitarrensolo von George Harrison, aufgenommen in seinem Heimatstudio in Henley), „Waiting for a Wave“ und“ The Vanishing“. "Dieses Lied enthält die Stimmen von Sir John Hurt und Sir John Gielgud (erzählend) und Julian Lennon, Deniece Williams und mir, mit Maggie Reilly am Ende als Stimme der Hoffnung. Das Orchester ist das London Symphony Orchestra", erinnert sich Mike.

Viele große Stars sind mit Mike auf dem Album vertreten. Auf „ Imbecile“, ursprünglich auf Mikes Tarot-Suite-LP, gibt es Family's Roger Chapman, der eines der beiden Lieder singt, die er als Gast für mich gesungen hat. Es geht um die Tarotfiguren The Fool und The Magician, die sich streiten. Bei 2' 20" beginnt das ikonische Solo von Rory Gallagher. Es wurde viele Jahre lang als Thema für Australiens führenden Pop-/Rock-Radiosender (Triple M) genommen und von Slash, wenn Sie den Ausdruck verzeihen, gecovert". Und es gibt auch einen Titel aus Mikes Album The Dreamstone, auf dem Gastsängerinnen wie Bonnie Tyler, Billy Connolly, Ozzy Osborne und Frank Bruno zu hören sind!

Einer von Mikes persönlichen Favoriten ist „Railway Hotel“, aus seiner ersten Solo-LP Schizophonia.Das ist einer meiner meistgecoverten Songs und war in Großbritannien ein Plattenspieler-Hit. Mein Lieblingscover ist von den Fureys und Davey Arthur, aber Andy Williams, The Shadows, Roger Whittaker, Justin Hayward und viele andere haben es gecovert."

Mit seiner neu aufgenommenen Version eines Katie-Melua-Hits gibt es einen Einblick in Mikes Songwriting-Inspirationen. Katie und ich besuchten Peking, wo wir beide in der Chinesischen TV Sendung („Wetten dass“ – 100 Mill. Zuschauer) auftraten . Die Reiseführerin Selin sagte: „Es gibt neun Millionen Einwohner in Peking und neun Millionen Fahrräder „ und ich drehte mich zu Katie um und sagte: das ist ein Songtitel! Ich habe ihn geschrieben, sobald wir nach Großbritannien zurückkehrten, und er ging auf Platz drei der britischen Single-Charts und wurde auch in Deutschland ein großer Hit.

Und natürlich gibt es auch Zahlen von The Wombles. "Manche mögen sagen, dass das Womblingslied keine Einleitung braucht, aber es hat eines, das von vier einstimmigen Waldhörnern stammt. Es war mein erster Hit überhaupt. Dies ist natürlich das Hauptthema der Wombles-Fernsehshow und war das erste von etwa 50 Liedern über die berühmten Öko-Krieger. Ich zähle die Wombles-Titel zu den 'MIKE BATT'-Titeln, weil sie in der Tat nur ich bin, der mit einem Session-Orchester singt; normalerweise mit Chris Spedding an der Gitarre und Clem Cattini am Schlagzeug.“

Am 4. Mai wird Mike seine Lieder in einem seltenen Konzert auf der Bühne zum Leben erwecken. In der Londoner Bush Hall findet mit "Bright Eyes and Beyond" ein Abend mit Liedern und Geschichten aus Mikes eklektischer Karriere statt. Mike wird von einem starken Quintett begleitet, und die Gastsängerin Paula Masterton wird einige der Lieder vortragen, die speziell für den Gesang einer weiblichen Sängerin geschrieben wurden.