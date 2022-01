Mike Chick - Der Käfig: Entkommen ist tödlich

„Da war Dunkelheit. Und da war Schmerz. Brennender, pochender Schmerz. Nicht lokalisierbar und doch mitten in ihm. Mehr wusste er nicht.“

So beginnt der Thriller von Mike Chick, der erstmals im September 2021 im Piper-Verlag erschienen ist. Die Figur des Marcus Nolte glaubt in dem älteren Herrn Eddie Gal einen Schutzengel vor sich zu haben, als dieser ihm Unterschlupf vor einem Schneesturm anbietet. Doch es soll alles anders kommen. Als Marcus begreift was passiert ist, befindet er sich in einem Käfig und ein Albtraum beginnt.

Spannung, Gänsehaut und Grusel bietet dieser Psychothriller, den Mike Chick in der Online-Lesung vorstellen wird. Neben Passagen aus seinem Buch und einem Gespräch mit den Gastgebern Volkshochschule, Stadtbibliothek und Buchhandlung Papyrus, bleibt auch viel Zeit für die Fragen des digitalen Publikums.

Mike Chick wurde 1989 unter dem bürgerlichen Namen Antonio Robinia in Mosbach (Baden) geboren. Das Schreiben fantastischer Literatur entdeckte er für sich in seiner Ausbildung als Maler und Lackierer. Der heutige Meisterschüler und Freie Künstler lebt auf der Schwäbischen Alb, wo er Bildende Kunst lehrt und doziert.

Diese Lesung wird als Online-Lesung angeboten. Sie benötigen einen Computer/TV/Tablet oder Smartphone mit Internetanschluss und Tonwiedergabe. Sie erhalten automatisch die Anweisungen und Zugangsdaten, mit denen Sie die Online-Lesung starten können.

In Kooperation mit der Stadtbibliothek Herrenberg und der Buchhandlung Papyrus.