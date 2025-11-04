Der britische Musiker Mike Dawes gilt als einer der kreativsten modernen Fingerstyle-Gitarristen der Welt. Der stark von Folk-, Pop- und Rockmusik sowie anderen Fingerstyle-Spielern beeinflusste Dawes war erst kürzlich mit seinem großen Vorbild Tommy Emmanuel in Festland-Europa unterwegs. Nun geht er solo auf Tour.

Sein technisch virtuoses Cover des Millionenhits "Somebody That I Used to Know" wurde von Singer-Songwriter Gotye gelobt: „Mein schönes Musikstück wurde von Mike wunderbar arrangiert.“ Dawes Bearbeitung von Metallicas „One“ brachte es binnen zwei Wochen auf vier Millionen Online-Klicks. Während seiner What Just Happened?-Welttournee besuchte er über dreißig Länder auf fünf Kontinenten. Dawes ist auf mehreren Live-Alben von Justin Hayward (The Moody Blues) zu hören. Hayward rechnet Dawes ebenfalls zu den Besten der Welt. „Er ist außergewöhnlich. Ich weiß, dass alle ihn lieben werden!“ Dawes wurde zwei Mal hintereinander in der Jahresendumfrage von MusicRadar und Total Guitar zum besten Akustikgitarristen der Welt gekürt.

Mike Dawes begeistert das Publikum mit seinem großartigen Gitarren-Spiel. In schnellen und dynamischen, aber auch sanften und nachdenklichen Liedern nutzt er sein Instrument, um seine musikalischen Gefühle auszudrücken. Dawes wendet unterschiedlichste Spieltechniken an. Mit geschlossenen Augen hat man den Eindruck, man lausche einer mehrköpfigen Band. Das Live-Repertoire des Ausnahme-Gitarristen beinhaltet sowohl Cover als auch eigene Kompositionen.