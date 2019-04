Mike Field – "True Stories" Tour 2019

Nach den Erfolgsalben „Rush Mode“, „Ashes“ und „Attic Jump“ hat Mike Field nun sein viertes Album veröffentlicht – und damit sein erstes mit Gesang.

Geboren und aufgewachsen in Kanada, ist der sympathische Jazz-Trompeter, Komponist und Sänger bekannt für seine helle, fröhliche, energische Musik und seine überaus dynamischen und aufregenden Melodien. Jedes seiner Alben ist gekrönt mit zahlreichen Awards, sowohl für die Musik, für die Arrangements, als auch für den Gesang. Mike schreibt seine Musik wenn er auf Reisen ist, aber auch wenn er in Toronto den bequemen städtischen Lebensstil genießt. Und weil das Reisen in alle Ecken der Welt immer ein Teil von Mike gewesen ist, reflektieren seine Stücke oft Bewegung und verschiedene Kulturen, wie die Titel „Missing in Paris“, „Streets of Santa Monica“, „Latin-flavoured tune“ oder „El sótano“.

Er spielt seine Musik meist mit regionalen Musikern bei Jazzfestivals und in Clubs in Neuseeland, Europa, Nordamerika oder gar in der Antarktis. Mike begann bereits mit 10 Jahren, Trompete zu spielen und studierte privat mit klassischen Künstlern im Toronto-Sinfonieorchester. Im Jahr 2001 beendete er das „Masters of Jazz Performance Program“ an der Universität New York und als er 2003 nach Toronto zurückkehrte, begann er zu komponieren. Seit der Veröffentlichung seines zweiten Albums macht er weltweit Furore! In Kanada und USA präsentiert sich MIKE FIELD stets mit seinem eigenen Quintett; in Europa gastiert er dagegen gern und kongenial mit erstklassigen Musikern der nationalen Jazzszene. So oder so… nach jedem Konzert mit Mike Field sprechen die Besucher noch lange über den charismatischen Virtuosen aus Kanada!

Pressestimmen:

"Eine meisterhafte Arbeit! Ein swingender Hotspot, den Sie wieder und wieder besuchen wollen!" – Howard Druckman, Socan Words & Music

"Mike Field wails in on trumpet like a gliding bird" – John Apice, No Depression

Besetzung: Mike Field (trp, voc); Thomas Groß (ts); Tobias Altripp (p); Simon Schallwig (b); Jesse Hughes (dr)

Mehr Infos unter: http://www.mikefieldjazz.com/