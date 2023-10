Mike Janipka - Freudensprünge - Konzert

„Liebling, ich schreibe Dir Zeilen von tiefem Verstehen, schreibe sie Dir auf Schokoladenpapier …”

Sinnlich, tiefgründig, witzig, direkt. Mikes Musik lässt aufhorchen, klingt auserlesen und zeitlos.

Mit warmer Baritonstimme, virtuoser Gitarre und gesprochenem Wort berührt er, weckt Interesse und Begeisterung.

Mike´s letzte Veröffentlichungen sind die Alben „Schokoladenpapier” und „Wendepunkt Liebe!”.

Aktuell entsteht das Programm „Freudensprünge”.

Dieser Abend beinhaltet gleich mehrere Höhepunkte.

Mike Janipka stellt 5 neue Musikstücke seines gerade entstehenden neuen Album „Freudensprünge” vor.

Das Erscheinungsdatum des Albums wird im März 2024 liegen.

Erstklassiges Pianospiel wird es durch die Begleitung von Michael Schlierf geben.

Zum ersten Mal wird das neue Musikvideo „Wir zwei in orangenen Hosen” live einem größeren Publikum vorgestellt.

Das Video von Jan Čapar entstand in siebenmonatiger Arbeit in „Stop-Motion” Animationstechnik.

Untermalt wird der gesamte Abend von atmosphärischen, digitalen Kunstwerken des renommierten Künstlers Prof. Dr. Redelius.

Zu alledem wird es auch noch ein kleines musikalisches Vorprogramm von Janipkas Meisterschülern, Ulrich Kraft und Walter Lees geben,

beide sind im Kreis Ludwigsburg keine unbekannten Persönlichkeiten. Gesamtdauer des Konzerts werden ca. 2 Stunden sein.

Im Anschluss daran wird noch ein „Meet and Greet” im Fürstensaal stattfinden, also die Möglichkeit, sich in ungezwungenem Rahmen,

bei einem Gläschen Sekt, mit den Künstlern auszutauschen.

Karten gibt es im Ludwigsburger Ticket-Shop City-Music, Schillerplatz 8, sowie online beim Ticket-Portal „Reservix”.

Der Vorverkaufspreis beträgt 21,90€