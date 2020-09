Mike Janipka - music and (he)art

Mit minimalen Mitteln überzeugt und rührt Mike Janipka sein Publikum. Seine Konzerte gelten als Musikerlebnisse von hoher Intensität und öffnen einen Raum für inspirierende Gedanken, Musikgenuss und Emotion. Musik und Worte verbinden sich bei ihm mit verblüffender Mühelosigkeit. Konzerte, wie sie in dieser Fülle, Präsenz und Klarheit nur wenige Künstler zustande bringen.

An diesem Abend in der Ludwigsburger Musikhalle trifft Janipkas Musik und Poesie auf die digitale Kunst von Jürgen Redeliusʼ und deren kluge und oftmals überraschende Bildsprache.

Prof. Dr. Jürgen Redeliusʼ digitale Malerei entfaltet eine poetische, eindrucksvolle Wirkung mit zahlreichen Assoziationsmöglichkeiten.

Redelius präsentiert seine Kunstwerke komplementär zur live gespielten Musik von Janipka und Schlierf auf einer Großbildleinwand wodurch der sinnliche Raum noch einmal geweitet und die „Zu-hör-schauer”, also das Publikum, zusätzlich bildlich angesprochen und inspiriert werden.

Begleitet wird Mike Janipka vom Pianisten Michael Schlierf, einem Klaviervirtuosen der Extraklasse. Konzerte führten ihn u. a. in die USA, nach China, Israel, Spanien, Österreich, Schweden und in die Schweiz. Er spielte u. a. mit der SWR Big Band in der BMW VIP Lounge bei der Formel 1 in Monaco und beim Ferrari-Club Baden-Baden und bei „Wetten dass..?“