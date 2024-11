Mike Janipka - Weihnachtskonzert mit Michael Schlierf am Piano

Mit Mike Janipka kommt kurz vor Weihnachten, am 23.12.2024, ein musikalischer Leckerbissen in die Friedenskirche. Poetisch, besinnlich und weihnachtlich wird es hergehen. Von traditionell bis Michael Bublé. Sein Begleiter am Piano ist Michael Schlierf, der sowohl durch sein brillantes Klavierspiel, als auch durch sein offenherziges und emotionales Auftreten inspiriert und begeistert. Mit Spontaneität und Leichtigkeit, vereint er außergewöhnliche Kreativität und mitreißendes Spiel. Mike Janipkas Konzerte gelten als Musikerlebnisse von hoher Intensität und öffnen einen Raum für inspirierende Gedanken, Musikgenuss und Emotion.