„Mike Janipka solo - Ich denk´ es war ein gutes Jahr“

Ein besonderes Konzert zum Jahreswechsel. Alltag aus! Romantik und Inspiration an!

Mike Janipka vermittelt den Eindruck, als sei er seit Jahrhunderten unterwegs. So als wurde er in die Welt geschickt, als diese noch ganz jung war, mit der Aufgabe, zeitlose, unvergängliche Botschaften durch die Epochen zu transportieren. Heilbronner Stimme

Es gibt nur noch wenige Chansonniers, die die Grammatik der unerreichbaren aber immerzu ersehnten Glücksgefühle so perfekt beherrschen, wie Mike Janipka, schrieb Die Rheinpfalz über ihn.

Neben seinen Originalen spielt Mike an diesem Abend so einiges von Reinhard Mey, und „zaubert“, verbunden mit treffenden Gedanken und witziger Moderation, wundervolle Musik auf die Bühne des altehrwürdigen Fuggersaals.

Ohne zu übertreiben kann man den Musiker als Virtuosen an der Gitarre bezeichnen, der dazu auch noch fabelhaft mit Worten umgehen kann.

Wort, Musik und Gesang, verbinden sich in Echtzeit zu einem bewegenden Gesamtkunstwerk.

Du kommst, den Arm um mich zu legen, streichst mit den Fingern durch mein Haar.

Denk´ dran ein Holzscheit nachzulegen, ich glaub´ es war ein gutes Jahr!