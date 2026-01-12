Mike Janipka

Mike Janipkas Konzerte gelten als Musikerlebnisse von hoher Intensität und öffnen einen Raum für inspirierende Gedanken, Musikgenuss und Emotion.

Er begeistert mit treffenden Gedanken, untrüglichem Gespür für Situation und Atmosphäre. Philosophisch, feinfühlig und zeitlos. Die harmonischen Gitarrenarrangements lassen aufhorchen, die Texte berühren und entfalten eine unglaublich eindrucksvolle Wirkung. Ohne zu übertreiben kann man den Musiker als Virtuosen an der Gitarre bezeichnen, der dazu auch noch fabelhaft mit Worten umgehen kann. Im Programm befinden sich Titel seiner letzten beiden Alben „Wendepunkt Liebe!“ und „Freudensprünge“. Darüber hinaus wird es Bekanntes, Melodisches, Überraschendes und Geistreiches geben.