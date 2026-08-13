Tanzen wir durchs Leben oder taumeln wir eher? Mike Janipka lädt zu einer energiegeladenen Live-Show ein, die mit Swing, Leidenschaft und Tiefgang begeistert.

Moderiert von Thomas Weber, geht die Show richtig in die Vollen – mit viel Herz, Humor und musikalischer Vielfalt. Neun Männer musizieren gemeinsam – und können dabei gar nicht anders, als ihr Herz auszuschütten. Das Versteckspiel hat ein Ende, „Butter bei die Fische“ ist angesagt! Es entsteht eine einzigartige Mischung aus Herzschmerz, Lebensfreude und reifer Männlichkeit. Was bleibt, wenn alle Masken fallen? Braucht es Schmerz, um wirklich frei zu sein? Verzicht? Auf was? Warum? Die musikalischen Antworten sind ehrlich, intensiv und voller Energie. Ob leichtes Entertainment, wunderschöne Musik, tiefe Gefühle oder alles auf einmal – hier bekommt ihr genau das serviert. Eine kurzweilige, musikalisch reiche und emotional packende Live-Show. Die Mike Janipka Sway-Show.