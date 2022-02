× Erweitern https://www.mikeleon.de/images/presse03.jpg Mike Leon Grosch 03

Seit dem ersten Auftritt bei „Deutschland sucht den Superstar“ vor mehr als 15 Jahren begeistert Mike Leon Grosch seine Fans. Jetzt ist es endlich soweit und Mike Leon Grosch präsentiert das lang erwartete Album „Wenn wir uns wiedersehen“ live auf den Bühnen Deutschlands.

Optimistischer Power-Schlager und gefühlvolle Gänsehaut-Songs wechseln sich ab und lassen einen nicht mehr los. Mit „Wenn wir uns Wiedersehen“ wurdeein Songmix geschaffen, der sich quer durch das Genre-Beet zieht. Seiner ehrlichen und bodenständigen Art, die die Fans so an ihm schätzen, bleibt er dabei jederzeit treu. „Ich hab‘ jeden Tag ein

anderes Lieblingslied auf dem Album“, sagt Mike selbst und fängt damit die Essenz seines Werkes perfekt ein. Denn dieser abwechslungsreiche Mix aus modernen Popschlagern, Sommerhits zum Mitfeiern und gefühlvollen Balladen lässt sich in keine Schublade stecken. Feierlaune reicht sich hier mit Gänsehaut und Herzflattern die Hand – wie man es kennt von dem Mann mit der Stimme, die unter die Haut geht. Dass jede Note mit Gefühl und Liebe eingesungen ist, spürt man Song für Song – und auch in den Texten ist von seichter Routine keine Spur. In Mike Leon Groschs neuem Album spiegelt sich vor allem sein Optimismus, seine Freiheitslust und seine schier endlose Energiewider. Ab März 2022 geht Mike Leon Grosch mit Band auf Deutschlandtour.