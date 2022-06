Wer bei einem Konzert vor allem ans Zuhören und Zuschauen denkt, der hat Mike Müllerbauer noch nicht kennengelernt. Der Kinder-Entertainer, der selber Papa von drei kleinen Kindern ist, weiß, was Kinder begeistert.

„Freche christliche Songs mit Herz und Köpfchen, viel Groove und Lebensfreude“, so beschreibt der Nordbayerischer Kurier seine Konzerte.

Doch Spaß ist nicht das einzige, was Mike Müllerbauer kann. Neben viel guter Laune packt er durchaus auch ernste Themen an, z. B. wie es ist, zu einer coolen Party gar nicht erst eingeladen zu werden. Wie gut zu wissen, dass Gottes Einladung allen Menschen gilt! Denn auch der christliche Glaube hat neben Humor und Partystimmung Platz in Mikes Texten: So ermutigt er immer wieder, auf Gott zu vertrauen, und singt von dem Glück, dass Gott uns im Alltag begleitet. Natürlich werden in Lauffen auch seine beliebtesten Lieder, die in vielen Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken sind, abgefeiert.

Begleitet wird der Künstler von Andreas Doncic (Gesang, Keyboard, Saxophon). Gemeinsam feuern sie eine kreative Bühnenshow ab. Mit eingängigen Melodien, knackigen Rhythmen, witzigen Texten und der für sie so typischen Lebensfreude sind sie vor allem eines: ansteckend. In all dem transportieren die zwei glaubwürdig die Freude an der Musik und am Leben – und laden ein, sich ebenso an Gott zu freuen.