Mike Massè – Epic Acoustic Classic Rock in Concert

Im Januar 2026 wird Mike Masse für seine „Epic Acoustic Classic Rock in Concert“-Tour nach Deutschland zurückkehren und im ganzen Land auftreten.

Mike Masses akustische Interpretationen legendärer Songs haben ihm weltweite Anerkennung eingebracht. Seine YouTube-Videos werden millionenfach aufgerufen und haben eine treue Fangemeinde rund um den Globus. Seine mitreißenden Auftritte haben das Publikum in ihren Bann gezogen und wurden von Musikerkollegen und Kritikern gleichermaßen gelobt.

Das Publikum kann sich auf ein mitreißendes Konzerterlebnis freuen, wenn Masse es auf eine Reise durch die goldene Ära des Classic Rock mitnimmt. Mit seinen gefühlvollen Interpretationen legendärer Hits von Bands wie den Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd und anderen wird Masse diesen beliebten Songs neues Leben einhauchen und dem zeitlosen Erbe des Rock’n’Roll huldigen.

Mike Masse äußerte sich aufgeregt über die bevorstehende Tournee: „Ich bin begeistert, meine Epic Acoustic Classic Rock Tour nach Deutschland zu bringen und mit dem deutschen Publikum in Kontakt zu kommen. Ich kann es kaum erwarten, die Magie des akustischen Classic Rocks mit alten und neuen Fans zu teilen, während wir gemeinsam unvergessliche Erinnerungen schaffen.“

Diese Tour ist ein Muss für alle Fans von klassischem Rock und akustischer Musik.