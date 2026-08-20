Mike Oldfield’s Tubular Bells

Das Beste aller drei „Tubular Bells“ Alben im Herbst 2026 deutschlandweit auf großer Tour.

Nach einzigartigen Live-Inszenierungen des Albums und dessen Fortsetzungen sowie einer großen Tour zur Feier des 50-jährigen Jubiläums von „Tubular Bells“ kommt das von Robin A. Smith initiierte Projekt MIKE OLDFIELD’S TUBUBLAR BELLS mit „The Best of Tubular Bells I, II & III“ im Herbst 2026 erneut nach Europa. Mike Oldfield wird bei diesem Konzert nicht vor Ort sein.