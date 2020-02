Mike Zito: A Tribute to Chuck Berry

Mit Rock’n’Roll: A Tribute to Chuck Berry hat Zito erneut das getan, was er am besten kann: ein Album aufzunehmen, das demütig, von Herzen kommend, professionell gemacht und einfach großartig ist ... und um Chuck Berry selbst zu paraphrasieren, es zugleich so richtig rocken lässt.

Dies kann man 2020 live auf der Bühne erleben, wenn Mike in Europa die Bühnen rockt! Mit altbekannten Hits und den mitreißenden neuen Songs vom Album Rock’n’Roll: A Tribute to Chuck Berry. Das wird definitiv eine Show, bei der niemand die Füße stillhalten kann!