Fabian Meyer am Klavier, Markus Zink am Schlagzeug und Jan Mikio Kappes am Kontra-bass. Das gemeinsame Verständnis von Musik und ihre Freude an der Improvisation zeigt sich in dem energetischen Zusammenspiel des Trios.

Neben konzeptionellen und freien Ansätzen werden Elemente aus verschiedenster moderner Musik in den Kompositionen verwendet um einen fesselnden Sound zu kreieren. „Stilistisch nicht anbiedernd, sondern experimentell klangforschend im besten kreativen Sinne.” (Hans Kumpf/jazzpages.com zum Jazzopen Auftritt) “...eigentlich eine klassische Triobesetzung. Diese vermeintliche Standardbesetzung loten die Musiker jedoch auf kreative Weise so aus, dass eine enorme Bandbreite zwischen kraftvollen Beats und lyrischen Melodien entsteht, in der jeder einzelne Musiker seinen Raum zur eigenen Entfaltung erhält und nutzt.”(Anna Bernlochner/reportagen.biz zum jazzahead! Auftritt)

Fabian Meyer - Piano

Jan Mikio Kappes - Kontrabass

Markus Zink - Drums

