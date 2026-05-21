Mikio

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Fabian Meyer am Klavier, Markus Zink am Schlagzeug und Jan Mikio Kappes am Kontrabass. Das gemeinsame Verständnis von Musik und ihre Freude an der Improvisation zeigt sich in dem energetischen Zusammenspiel des Trios. Neben konzeptionellen und freien Ansätzen werden Elemente aus verschiedenster moderner Musik in den Kompositionen verwendet um einen fesselnden Sound zu kreieren.

Fabian Meyer - Klavier

Jan Mikio Kappes - Bass

Markus Zink - Drums

Info

16390_425333660886243_1740411151_n.jpg
Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Mikio - 2026-06-23 20:30:00 Google Yahoo Kalender - Mikio - 2026-06-23 20:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Mikio - 2026-06-23 20:30:00 Outlook iCalendar - Mikio - 2026-06-23 20:30:00 ical

Tags