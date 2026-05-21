Fabian Meyer am Klavier, Markus Zink am Schlagzeug und Jan Mikio Kappes am Kontrabass. Das gemeinsame Verständnis von Musik und ihre Freude an der Improvisation zeigt sich in dem energetischen Zusammenspiel des Trios. Neben konzeptionellen und freien Ansätzen werden Elemente aus verschiedenster moderner Musik in den Kompositionen verwendet um einen fesselnden Sound zu kreieren.
Fabian Meyer - Klavier
Jan Mikio Kappes - Bass
Markus Zink - Drums
Info
Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik