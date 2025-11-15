Miku Sophie Kühmel | Hannah

Es sind die Zwanzigerjahre des 20. Jahrhunderts und Dada hat sich gerade aufgelöst.

Vor der Kulisse des aufkeimenden Nationalsozialismus spürt Miku Sophie Kühmel den Leben zweier Frauen nach, die so viele Geschichten gleichzeitig erzählen: Hannah und Mathilda, das unangepasste lesbische Liebespaar. Hannah Höch und Til Brugmann, die verkannten Dada-Künstler:innen. Von der deutschen Hannah und der Niederländerin Til, die nicht an Ländergrenzen glauben. Collagenhaft entsteht das Bild einer Frau, einer Beziehung und schließlich einer Gesellschaft, Schicht für Schicht, wie im Werk von Hannah Höch selbst.

Miku Sophie Kühmel wurde 1992 in Gotha geboren. Sie hat Literatur- und Medienwissenschaften studiert – kurz in New York und länger in Berlin, wo sie heute lebt und arbeitet. Sie ist freie Schriftstellerin und produziert verschiedene Podcast-Formate. 2019 erschien ihr Debütroman Kintsugi, für den sie mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung und dem aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Es folgte der ebenfalls erfolgreiche Roman Triskele.