Milch, Smoothies, Kaffee und Tee Leckere Pflanzenmilch: einfach selbst herstellen

An diesem Abend erfahren Sie, wie man Pflanzenmilch aus Nüssen, Samen, Getreide und Kernen herstellen kann. Mit dem vermittelten Wissen können Sie später zu Hause die gezeigten Rezepte ausprobieren und haben so im Handumdrehen eine leckere und gesunde Milchalternative. Egal, ob zum Backen, in den Kaffee oder auch im Müsli - die Herstellung dieser Milchsorten ist einfach, macht Spaß und Sie wissen genau, was in Ihrer Milch drin ist.

Heute stellen wir eine Hafer- und eine Mandelmilch her und experimentieren mit weiteren Zutaten.

Bitte mitbringen: Schürze, zwei leere Flaschen (je 500 ml), Gefäß für das Nussmus, falls vorhanden Standmixer.

Treffpunkt: Fellbach, Eisenbahnstr. 23, vhs, R. 04