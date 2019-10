Milenko Goranovic - "Das Rot, das nach Asche riecht"

Am Mittwoch dem 4. Juni 1968 kam es in Sarajevo zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen protestierenden Studenten und der Polizei. Die Studenten wollten das baufällige Gebäude des ehemaligen Gefängnises „Beledija" erstürmen.

Unter den Studenten - auch ein verliebter Schüler der Bautechnischen Schule am Zirkusplatz. Doch dann zog ein Gewitter auf, ein Wolkenbruch, mit Wind und Hagel. Schlimm. Trotzdem nichts Besonderes, wenn... Wenn ein neunjähriger Junge nicht ein altes Heft kurz vor dem Unwetter an einem vermeintlich sicheren Ort versteckt hätte. Und wenn die Polizei nicht genau dieses Heft gesucht hätte. Und wenn dieses Heft - plüschgrün mit goldgeprägten Weinblättern darauf - nicht das Letzte gewesen wäre, was von der Bauhauskünstlerin Ida Spieler übrig blieb....