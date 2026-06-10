Miles Davis & John Coltrane Centennial

Trompeter Miles Davis und Saxophonist John Coltrane waren herausragende, stilbildende Solisten und Bandleader der Jazzgeschichte. Von 1955-60 war Coltrane Mitglied im Miles Davis Quintet/Sextet, in diesen Jahren entstanden viele klassische Jazzalben wie u. a. „Kind of Blue“ und „‘Round About Midnight“. 1960 gingen sie getrennte Wege, erzielten aber mit ihren jeweiligen Bands weitere große Erfolge, Miles Davis in verschiedensten Konstellationen und Stilen und John Coltrane vorwiegend mit seinem eigenen berühmten Quartett mit McCoy Tyner, Jimmy Garrison und Elvin Jones, das bahnbrechende Aufnahmen wie „A Love Supreme“ einspielte.

Ihre Kompositionen gehören zum absoluten Standard-Jazzrepertoire, Titel wie So What (Miles Davis) oder Giant Steps (John Coltrane) sind jedem Musiker und Fan bestens bekannt. Diese beiden Jazzikonen hätten im Jahre 2026 ihren 100. Geburtstag gefeiert, Grund genug diesen Giganten ein spezielles Quintett-Programm mit ausgewiesenen Kennern dieser Musik zu widmen.

Joe Magnarelli aus New York gehört seit drei Jahrzehnten zu den weltweit führenden Trompetern. Er schloss sein Studium am SUNY-Fredonia 1982 ab und zog 1986 nach New York. Zunächst arbeitete er von 1987-89 in der Lionel Hampton Bigband und dann von 1989-94 mit dem Organisten Brother Jack McDuff. 1991 gründete er das New York Hard Bop Quintet und leitete in Folge eigene Gruppen mit John Swana und Jerry Weldon. Zudem spielte er als Sideman mit Toshiko Akiyoshi, Laverne Butler, Harry Connick, Jr., der Buddy Rich Band, Maria Schneider, Grant Stewart, dem Vanguard Jazz Orchestra, Ray Barretto u. v. a.

Kirk MacDonald, der sich einen Namen als der führende Saxophonist Kanadas gemacht hat, erhielt im Laufe seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen. Er hat auf über fünfzig CDs als Leader und Sideman mitgewirkt, an zahlreichen landesweiten Rundfunkaufnahmen teilgenommen und arbeitete weltweit mit führenden Jazzgrößen wie Sam Noto, Kenny Wheeler, Eddie Henderson, Harold Mabern, Tom Harrell, Peter Bernstein, Jack DeJohnette, Mike Stern, James Moody, u. v. m.

Dieses internationale Quintett wird von drei herausragenden, europäischen Begleitern vervollständigt: Pianist Oliver Kent und Bassist Aldo Zunino gehören zu den meist gebuchten Sidemen Europas und arbeiten seit 30 Jahren mit wirklich allen Größen der Szene. Sie spielten u. a. mit Gianni Basso, Charlie Mariano, Chet Baker, Lee Konitz, George Coleman, Al Grey, Sweets Edison, Scott Hamilton und Sal Nistico. Der österreichische Schlagzeuger Bernd Reiter, Preisträger beim Hans Koller Preis im Jahre 2006 und nach Jahren in München und Paris, nun wieder in Österreich bzw. New York lebend, spielte ebenso mit vielen Größen des Jazz wie Don Menza, Charles Davis, Harold Mabern, Cyrus Chestnut, Kirk Lightsey, Mundell Lowe, Steve Grossman, Claudio Roditi u. v. m. Diese herausragende Besetzung mit Musikern aus den USA, Kanada, Deutschland, Italien und Österreich ist eine echte Allstarauswahl und garantiert einen hochkarätigen Konzertabend unter dem Motto „Swinging Jazz at its Best“!

Besetzung: Joe Magnarelli (trp); Kirk MacDonald (sax); Oliver Kent (p); Aldo Zunino (b); Bernd Reiter (dr)