Professor of Magic on Tour.

Sein Name könnte der einer Hauptfigur in einem Broadway-Musical sein. Seine Figur wirkt wie aus einem Jules-Verne-Roman entlehnt. Und er selbst ist ein "sanfter Riese" mit seinen 1,95 Körperlänge und seiner zugewandten, aufmerksamen und liebevollen Art.

Als "verrückter Professor" präsentiert Miles Pitwell eine Zaubershow der nostalgischen Art. Verschnörkelte Tische, theatralisches Licht und sein elegantes Auftreten sorgen dafür, dass sich das Publikum in eine vergangene Zeit zurückversetzt fühlt. Der mehrfach ausgezeichnete Preisträger zeigt aber keine klassischen Kartentricks, sondern größtenteils Wunder aus seiner eigenen Erfinderwerkstatt.

Während seiner 90-minütigen Show schlüpft der Professor in zwei verschiedene Charaktere, inspiriert durch die Erfolgsgeschichte Jekyll und Hyde. Diese Show ist mystisch, theatralisch, ein bisschen gruselig, doch in allererster Linie magisch!