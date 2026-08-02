Milestones of Rock mit Siggi Schwarz & Band

Seit nunmehr 30 Jahren steht die Junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) für ein herausragendes Klangerlebnis in Ostwürttemberg und das Orchester schafft es immer wieder aufs Neue die Herzen seines Publikums zu berühren.

Die JPO ist das Projektorchester der Musikschulen Ostwürttembergs und vereint rund 70 aktive Musiker*innen im Alter zwischen 13 und 26 Jahren. Vielfältige Konzertprojekte wurden in den vergangenen Jahren realisiert, wozu die Musiker*innen stets in den Osterferien und in den Sommerferien zu einer einwöchigen Probephase auf Schloss Kapfenburg zusammenkommen, um das daran anschließende jährliche Frühjahrs- und Sommerprojekt vorzubereiten.

Von Beginn an sollte die JPO jungen Talenten einen Raum geben, ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln und zu perfektionieren. Neben technischen Fertigkeiten und musikalischem Verständnis erlernen die jungen Musiker*innen in den intensiven Probephasen durch das gemeinsame Musizieren auch Teamarbeit, Disziplin und kreativen Ausdruck – Werte, die weit über