Milestones of Rock, so lautet das Motto des erfolgreichen Crossover-Projektes der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg gemeinsam mit Gitarrenmeister Siggi Schwarz und seiner Band.Dabei stehen bei den Konzerten im September in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Göppingen viele Rock-Highlights der 70er und 80er Jahre wie Jump, Stairway to Heaven, Hotel California, Eye of the Tiger, Africa oder Final Countdown auf dem Programm. Dieser besondere Klassik & Rock-Abend nimmt den Zuhörer in eine Zeit bewegender und berührender Texte und Melodien mit. Die perfekte Mischung aus authentischem Rocksound und großem philharmonischen Orchester, die ausdrucksstarke Stimme des großartigen Sängers und die gefühlvoll gespielten Gitarrensolos von Siggi Schwarz, lassen das Gesamtwerk zu einem einmaligen Hörerlebnis werden.