Militär und Gesellschaft nach 1945

Nach sechs Jahren Krieg ruhten endlich im Mai 1945 die Waffen in Europa. Allerdings am Horizont zeichnete sich bereits ein neuer Konflikt ab, die Auseinandersetzung zwischen den USA und der UdSSR, genannt "Kalter Krieg." Sehr schnell (1949) wurde die NATO als westliches Verteidigungsbündnis gegründet. Fast zeitgleich entbrannte in der deutschen Politik und Öffentlichkeit eine heftige Diskussion bezüglich der Wiederbewaffnung. Nach einer ersten Ablehnung seitens des Deutschen Bundestages (1949), trat die Bundesrepublik 1955 der NATO doch bei und entschloss sich zeitgleich wieder selber Streitkräfte " die Bundeswehr " aufzubauen. Dennoch wurde weiterhin sehr kontrovers in der Gesellschaft über das Thema Wiederbewaffnung weiter diskutiert.