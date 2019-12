Milky Chance - das sind Clemens Rehbein und Philiip Dausch, zwei Freunde aus Kassel, die mit ihrem ersten Album "Sadnecessary" viral gingen und so in Deutschland und weit darüber hinaus bekannt wurden. Ihre Musik bezeichnen sie selbst als "Folktronica", wobei es sich um Alternative-Rock mit Reggae und Elektro-Einflüssen handelt. Seit der Veröffentlichung ihrer ersten Platte spielten sie mehrere ausverkaufte Touren rund um den Globus und auf so bekannten Festivals wie zum Beispiel dem Coachella als Headliner.

Nach dem zweiten Album "Blossom" erscheint am 15. November 2019 die dritte Scheibe der Band: "Mind The Moon", mit der sie diesen Winter erneut auf Tour gehen - durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dabei bespielen sie am 31.01. 2020 auch die Porsche Arena in Stuttgart.