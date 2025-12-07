Die „Dystopie“-Albumtour bringt die Emotionen des Albums direkt auf die Bühne – mal still und nachdenklich, mal intensiv und bewegend.

Die Tour führt durch die Höhen und Tiefen der Gefühle, thematisiert zerbrochene Träume und den Mut, wieder aufzustehen. MILLENIUMKID zeigt dabei, wie man trotz Schmerz und Verlust neue Wege finden kann.

Mit einer Mischung aus elektronischen Beats, atmosphärischen Melodien und ehrlichen Texten entsteht ein Sound, der Herz und Kopf gleichermaßen anspricht. MILLENIUMKID verbindet persönliche Erfahrungen mit universellen Themen, die jeden berühren, der Liebeskummer kennt.