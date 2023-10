Miller Anderson Band & Sound on Purpose

Sound on Purpose

eröffnen den Abend mit instrumentaler Musik die viel Raum zum Toben, Tanzen und träumen lässt. Ihr Sound wird hauptsächlich durch rockige Epianos und Orgel, spaceige Sounds und das treibende Schlagzeug getragen. In den 60er/70er Jahren, wo auch der Spirit Ihrer Musik liegt, war es durchaus üblich, keinen Bassisten auf der Bühne zu haben. Statt dessen kam der Bass von dem Keyboarder an der Orgel und per Fuss. Bei SoP kommt er vom Sequencer.

Sound on Purpose (SoP) ist ein deutsches Keyboard-Rock-Duo, welches die Stile der „Berliner Schule“ und „Rock“ in sich vereint. Das Duo besteht aus dem Keyboarder Frank Tischer und dem Schlagzeuger Tommy Fischer, die anschließend in der Miller Anderson Band weiter rocken.

Rechtzeitig zur Tour ist ihr Debut Album „Cosmic Tales“ auf CD und Vinyl erscheinen.

Miller Anderson Band

Miller Anderson ist der Gitarrist, der schon seit den 60ern mit allen Top Bands spielte. Er kam 1965 von Schottland nach London und spielte mit Freddy Fingers Lee und dem späteren Mott the Hoople Frontman Ian Hunter zusammen in einer Band.

1968 wurde er Mitglied der Keef Hartley Band, mit dem er 5 Alben als Hauptsongwriter, Gitarrist and Leadsänger aufnahm. Die Band trat auch 1969 bei dem legendären Woodstock-Festival auf, doch leider verweigerte das damalige Management die Filmaufnahmen. Miller war ebenso Mitglied bei T.Rex, Savoy Brown, Chicken Shack und Mountain.

Er tourte als Gastmusiker mit Deep Purple und ist auf deren Live CD/DVD zu sehen, die 1999 in der Royal Albert Hall mitgeschnitten wurde, ebenso arbeitete er viele Jahre mit Jon Lord im Studio und bis zu Jons Tod auch auf der Bühne. Miller war 15 Jahre Mitglied der Spencer Davis Group und ist auf zahlreichen Alben bekannter Musiker als Gast zu hören. Zuletzt hat er das Album mit Chris Farlowe aufgenommen. Von 2012 bis Sommer 2015 spielte Miller als ständiger Gastgitarrist und Sänger in der Hamburg Bluesband. Seit September 2015 ist er endlich wieder zu unserer und zur Freude seiner zahlreichen Fans mit seiner eigenen, heißgeliebten Miller Anderson Band auf Tournee ! Die „Chemie“ stimmt und es groovt wie verrückt ! Laut Miller ist dieses die „beste Miller Anderson Band, die es je gab!“

Beim Konzert in der Bastion in Kirchheim unter Teck am Freitag, den 20.Oktober 23 präsentiert die Band stolz die neue Studio-CD mit brandneuen eigenen Titeln ! Ein weiterer „Meilenstein“ in der Bandgeschichte!

Miller Anderson – guitar, harmonica & vocals

Janni Schmidt – bass

Frank Tischer – keyboards & backing vocals

Tommy Fischer – drums

Rockpalast: Interview: Miller Anderson | ARD Mediathek

https://www.ardmediathek.de/video/rockpalast/interview-miller-anderson/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWIwZDk2MGU1LTNmY2QtNDQyNy04MDgzLWYwZmZiMjA0NmY3ZA