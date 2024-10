Miller Anderson ist schon seit den 60ern ein Hans Dampf in allen Rockbands.

Der schottische Gitarrist und Sänger begann Mitte der Sechziger zusammen mit Ian Hunter (später Mott The Hoople) in einer Band, wechselte zur Keef Hartley Band (fünf Alben, Auftritt 1969 beim Woodstock Festival) und war dann noch Mitglied u.a. bei Savoy Brown, T. Rex, Chicken Shack und Mountain. Als Gastmusiker tourte Anderson u.a. mit Donovan, Yes und Deep Purple, mit Jon Lord arbeitete er im Studio und auf der Bühne, 25 Jahre war er Mitglied der Spencer Davis Group, er war Gastgitarrist der Hamburg Blues Band und hat ein Album mit Chris Farlowe aufgenommen.

Nun ist er wieder mit seiner eigenen Formation auf der “The Time Is Now Tournee 2020“, die ins Jahr 2021 verlegt werden musste, unterwegs. Im Gepäck hat er seine aktuelle CD „Live At Herzberg“. Auf diesem Album und auch beim Gig im Adler spielt die Band den Set, den Anderson als Frontman der grandiosen Keef Hartley Band 1969 in Woodstock gespielt hat. Seine seit 5 Jahren in unveränderter Besetzung spielende deutsche Bandkollegen formen laut Miller „die beste Miller Anderson Band, die es je gab“.

Miller Anderson – Gesang, Gitarre, Mundharmonika; Janni Schmidt – Bass; Frank Tischer – Keyboards; Tommy Fischer – Schlagzeug.