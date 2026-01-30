Miller Anderson Band

bis

Kulturverein Z.B. Glems Eninger Str. 11 72555 11, 72555 Metzingen

Miller Anderson ist der Gitarrist, der schon seit den 60ern mit allen Top Bands spielte. 

Er kam 1965 von Schottland nach London und spielte mit Freddy Fingers Lee und dem späteren Mott the Hoople Frontman Ian Hunter zusammen in einer Band.

1968 wurde er Mitglied der Keef Hartley Band, mit dem er 5 Alben als Hauptsongwriter, Gitarrist and Leadsänger aufnahm. Die Band trat auch 1969 bei dem legendären Woodstock-Festival auf, doch leider verweigerte das damalige Management die Filmaufnahmen. Miller war ebenso Mitglied bei T.Rex, Savoy Brown, Chicken Shack und Mountain.

Info

Kulturverein Z.B. Glems Eninger Str. 11 72555 11, 72555 Metzingen
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - Miller Anderson Band - 2026-03-12 20:30:00 Google Yahoo Kalender - Miller Anderson Band - 2026-03-12 20:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Miller Anderson Band - 2026-03-12 20:30:00 Outlook iCalendar - Miller Anderson Band - 2026-03-12 20:30:00 ical

Tags