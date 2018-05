Milli - kleine Schnecke, große Welt

Jana Schell, die Autorin und Illustratorin der App studierte bis 2015 an der Filmakademie.

Seitdem arbeitet und lebt sie in der Barockstadt und sammelt ihre Inspiration für neue Projekte am liebsten im Alltag. Oft sind es Kleinigkeiten, wie der Dackel im Wollpulli, das verlorene Kuscheltier auf dem Spielplatz oder eine Nacktschnecke an der Bushaltestelle........

Für die App »Milli«, wurde sie u.a. mit dem Red Dot Design Award und dem Pädagogischen Interaktiv Preis ausgezeichnet. Milli ist eine kleine, neugierige Schnecke, die mit ihrem besten Marienkäferfreund Miro auf dem Apfelbaumwiesenhügel lebt. Jana Schell zeigt die Milli-App am Beamer und lädt die Besucher zum Ausprobieren und entdecken von Millis Welt an tablets ein.

Für Kinder ab 4 Jahren

Präsentation ohne Anmeldung

Für’s Ausprobieren am tablet bitte anmelden: kinderbuecherei@ludwigsburg.de