MIMI & MARVIN KLOPFER (Abschlusskonzert presented by HMDK Stuttgart)

Mimi wurde 2003 in Hamburg geboren und ist als Singer-Songwriterin zwischen Folk und Pop zu Hause. 2019 gewann sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Josy The Voice Kids. Unter dem Bandnamen HAVET veröffentlichten die beiden 2022 die EP Mamas Lullaby.

Seit 2024 ist Mimi als Solo-Künstlerin aktiv, hat zwei EPs veröffentlicht und war unter anderem als Support für Joya Marleen und Magda auf Deutschlandtour. Im Februar 2026 ging sie erstmals mit eigenem Programm auf Tour. Parallel arbeitet sie an ihrem Debütalbum, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Marvin Klopfer studiert Jazz & Pop mit Hauptfach Klavier an der HMDK Stuttgart. Als Musical Director und Keyboarder verantwortet er Arrangements und musikalische Leitung von Mimis Live-Projekt. Im Rahmen seines Bachelor-Abschlusskonzerts bringt er das Tour-Programm auf die Bühne des BIX.

Besetzung: Mimi (voc); Theo Hartmann (git, voc); Annelie Weißel (b); Lisa Wilhelm (dr); Marvin Klopfer (keys, MD); Moritz Schreibeis (FOH)