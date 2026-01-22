Schon als Kind wusste Mimi, dass sie einmal auf der Bühne stehen wollte. Beim Mitsingen zu THE BEATLES, DAVID BOWIE und ABBA stellte sie sich vor, wie es wäre, ein Mikrofon in der Hand zu halten und vor Menschen zu singen. Dieser Traum wurde 2019 Wirklichkeit, als sie zusammen mit ihrer Schwester Josy die TV-Show The Voice Kids gewann. Seitdem ist viel passiert: musikalisch, persönlich, und vor allem emotional. 2022 veröffentlichten die beiden ihre erste gemeinsame EP unter dem Namen HAVET und machten damit ihren ersten großen Schritt in die deutsche Indie-Pop-Szene.

Obwohl Mimi und Josy ein starkes Team sind und ihr gemeinsamer Sound – eine Mischung aus Indie-Pop und folk-inspirierten elektronischen Elementen – schnell Wiedererkennungswert bekam, wuchs in beiden der Wunsch, auch ihre eigene, ganz persönliche künstlerische Stimme zu zeigen. Für Mimi bedeutet Musik vor allem eins: Gefühle verarbeiten. Wenn sie schreibt, ist es, als würde sie in ihr Tagebuch schreiben. Sie singt über das, was Menschen bewegt – Liebe, Unsicherheit, Alltagssituationen, Aufbrüche und Rückschläge. Genau deshalb fühlen sich ihre Songs so nah und ehrlich an. Mimi hofft, dass andere sich darin wiederfinden und sich verstanden fühlen.

Nach den ersten Erfolgen ihrer Solo-Debüt-EP und der folgenden zweiten EP, die ihr als junge Künstlerin immer mehr Aufmerksamkeit brachten, kommt jetzt der nächste große Schritt: Mimis erste eigene Tour durch Deutschland. Auf der Getting Older Tour bringt sie ihre Songs endlich live auf die Bühne – so, wie sie immer davon geträumt hat. Mit ihren emotionalen Texten, ihrer klaren Stimme und ihrer offenen Art möchte sie ihr Publikum mitnehmen in die Geschichten, die sie selbst erlebt hat.