Mimologos – Mit und ohne Worte

Carlos Martínez verbindet Pantomime, Geschichten und Humor zu einem einzigartigen Schauspiel aus Worten und Stille.

Individuell auf jede Aufführung zugeschnitten, entfaltet Mimologos ein einzigartiges Zusammenspiel von Worten und Stille. Der spanische Pantomime Carlos Martínez zeigt sich hier ungeschminkt – und eröffnet dadurch eine neue, unmittelbare Nähe zu seinem Publikum.

Mit feinem Gespür verbindet er seine Pantomime-Stücke mit persönlichen Beobachtungen, Geschichten und Texten. Alles ist sorgfältig ausgewählt, um sowohl die Intention des Veranstalters als auch die Erwartungen der Zuschauer zu erfüllen.

Mimologos ist ein Spiegel seiner künstlerischen Identität: präzise, sensibel, menschlich und voller Humor. Wie in keinem anderen Programm tritt hier die ganze Persönlichkeit von Carlos Martínez hervor. Er ist nicht nur ein Meister der stummen Kunst, sondern auch ein charismatischer Erzähler, der sein Publikum mit Worten ebenso fesselt wie mit Gesten.

Als Geschichtenerzähler, Poet und Schauspieler offenbart Carlos Martínez seine intime Beziehung zur Stille. Er lädt die Zuschauer ein, in seine visuelle Welt einzutreten – einen Raum, in dem Geheimnisse sichtbar werden, Widersprüche und Schatten aufblitzen, Transzendenz erfahrbar wird und all das sich spielerisch mit purem Vergnügen vermischt.