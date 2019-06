Am 7. und 8. September 2019 wird die Veranstaltungshalle desTechnik Museum Sinsheim zur Modellbau-Erlebniswelt für Jung und Alt. Bereits zum 24. Mal findet das beliebte Treffen der"Freunde von Baugeräten, Schwertransporten und Krane e.V."statt. Die Schwerpunkte der Mini-Bauma Modellbauausstellung liegen in den Bereichen Baugeräte, Schwertransporte und Krane in Modellgröße. Besonders viel Wert wird auf die detailgetreue Nachbildung und die absolute Funktionalität der Modelle gelegt. So werden zur Mini-Bauma zahlreiche Funktionsmodelle in Aktion zu erleben sein.

Über 70 Aussteller zeigen einen interessanten Querschnitt dieser Modellbausparte. Vor den Toren der Veranstaltungshalle warten wie immer die Originalgeräte und verdeutlichen dem Besucher die gigantischen Originalausmaße der in der Halle gezeigten Modelle. Solche Miniaturfahrzeuge können selten als fertige Bausätze im Spielwarenhandel erworben werden und so spielt die Handarbeit eine besonders große Rolle. Die Aussteller geben einen Einblick in ihr anspruchsvolles Hobby und präsentieren ihre Modelle die mitunter selbst schon gewaltige Ausmaße besitzen.