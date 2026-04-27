Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr starten die MIND-FLOWDAYS Taubertal 2026 in eine neue Dimension:

Aus dem beliebten Flowday wird ein ganzes Wohlfühl-Wochenende, das Yoga, Achtsamkeit, Naturerleben, Klang und Kreativität zu einem besonderen Festival vereint.

„Nach dem wunderschönen Yoga-Tag, den wir hier im Mai 2025 erleben durften, möchten wir den Besucherinnen und Besuchern nun einen noch größeren Raum öffnen – ein ganzes Wochenende, das wir miteinander teilen und gestalten dürfen“, sagt Sonja Lanig, Initiatorin der MIND-FLOWDAYS Taubertal und Gründerin von HERZraum YOGA & BEYOND.

Vom Freitagabend (19.06.2026) bis Sonntag (21.06.2026) erwartet die Besucher*innen ein vielfältiges Programm aus Yogastunden, Workshops, Meditationen und tiefgehenden Klangerlebnissen. Die lichtdurchfluteten Räume des Kurhauses sowie der idyllische Kurpark bieten dafür eine einzigartige Atmosphäre. Die MIND-FLOWDAYS Taubertal richten sich an Yoganeulinge ebenso wie an erfahrene Yogis: Jeder ist willkommen, sich eine Auszeit zu gönnen, neue Impulse zu entdecken und Inspiration für Körper, Geist und Seele mitzunehmen.

Ein Wochenende voller Vielfalt – drinnen & draußen

Die Besucher*innen können sich auf ein breit gefächertes Programm freuen – von aktivierenden Yoga-Einheiten bis zu stillen Meditationen, vom kreativen Arbeiten über Naturerfahrungen bis hin zu Tanz und Musik. Kakaozeremonie, Breathwork, Somatic Yoga, Sound Yoga, Frauen- und Männerkreis, Kreativ-Angebote, Klangreisen, Naturkosmetik, Wildkräuterwissen und vieles mehr machen das Wochenende zu einem intensiven Erlebnis.

„Mit den MIND-FLOWDAYS Taubertal schaffen wir ein Angebot, das Körper, Geist und Seele gleichermaßen anspricht – ein Ort, an dem Menschen auftanken, sich verbinden und tief durchatmen können“, sagt Friederike Betz, Mitarbeiterin im Gesundheitsmanagement der Kurverwaltung Bad Mergentheim.

Dazu kommen liebevoll gestaltete Outdoor-Angebote im Kurpark – perfekt, um die Kraft der Natur unmittelbar zu spüren.

Kulinarik mit Herz – vegan, bewusst, köstlich

Für Genuss ist ebenfalls gesorgt: Vegane Bowls und warme Soulfood-Gerichte begleiten das Festival – mit viel Liebe und Achtsamkeit zubereitet.

Zusätzlich erwartet die Gäste eine feine Auswahl handgemachter, veganer und zuckerfreier Sweet-Spezialitäten, die Körper und Seele gleichermaßen verwöhnen.

Jetzt Ticket sichern!

Die MIND-FLOWDAYS Taubertal bieten flexible Möglichkeiten: Wochenendtickets, Tageskarten oder Abendangebote – je nachdem, welche Impulse und Erlebnisse man sich gönnen möchte.

Weitere Informationen und Ticketbuchung unter kurpark.reservix.de und www.bad-mergentheim.de.