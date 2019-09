In unserem Basis-Seminar erfährst du die grundlegenden Tools des MINDFLOW-Konzepts. Du wirst überrascht sein, wie schnell und einfach sich die Dinge anschließend wandeln und zu mehr Energie in deinem Leben transformieren lassen. Wo du aktuell noch Themen als stressig und energieraubend empfindest, bereiten wir dir eine erkenntnisreiche neue Basis. Von hier aus wirst du dir deine Power jederzeit entspannt zurückholen können. Wo dein Blick in den Himmel bisher trüb, verregnet oder bewölkt scheint, klärt sich die Sicht und schafft Raum für die Dinge, mit denen du in deinen ganz persönlichen Flow kommst. Lerne die Möglichkeiten deiner eigenen Energie kennen! In diesem Seminar erfährst du, wie du mit deiner Energie arbeiten kannst. Das bedeutet, sie nicht nur zu halten, sondern sie sogar zu erhöhen. Wie das funktioniert? In einer großen Gruppenaktivierung wird dein Energielevel auf ein erhöhtes Bewusstsein, das G4-Bewusstsein, angehoben. Mit Körperübungen intensivierst du dein Verständnis von deiner eigenen Energie. Du lernst, Blockaden aufzulösen, und wirst somit innerlich frei. Ohne dadurch erschöpft zu werden, kannst du dann mit geöffneten Händen alles in deinem Leben empfangen.

Voraussetzung: Keine Vorkenntnisse notwendig