Der erfolgreiche Mindseed Podcast verlässt 2026 das Studio und geht erstmals auf Live-Tour. Gastgeber Léon bringt das Format damit direkt zu seiner Community und schafft ein Erlebnis, das weit über einen klassischen Podcast-Abend hinausgeht. Im Mittelpunkt stehen ehrliche Gespräche, persönliche Entwicklung, mentale Gesundheit und eine aktive Einbindung des Publikums.

Mit dem Live-Format wird der Mindseed Podcast auf besondere Weise erlebbar: Statt eines reinen Bühnenprogramms erwartet die Besucherinnen und Besucher ein interaktiver Abend auf Augenhöhe. Die Community ist ausdrücklich eingeladen, Teil des Gesprächs zu werden, Fragen einzubringen und den Abend mitzugestalten. Je nach Situation besteht sogar die Möglichkeit, selbst die Bühne zu betreten. So entsteht ein Raum für echten Austausch – während der Show und darüber hinaus.

„Mindseed“ steht seit Beginn für Gespräche, die inspirieren, neue Perspektiven eröffnen und persönliches Wachstum fördern. Genau dieser Anspruch prägt auch die Live-Tour: Menschen zusammenzubringen, die sich mit den großen inneren Fragen des Lebens beschäftigen und Lust auf ehrliche Begegnung haben.