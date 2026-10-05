MINE legt nach! Gerade hat sie ihre nahezu vollständig ausverkaufte Orchester-Tour abgeschlossen, da kündigt die erfolgreiche Musikerin schon eine ganze Reihe weiterer Highlights an: Im kommenden Jahr 2026 wird es ein neues MINE-Album geben – und eine dazugehörige Band-Tour: Die MINE – „KILLER TOUR 2026“! Mit opulenten fünfzehn Terminen reisen MINE & Band im nächsten November durch DE & AT und laden zur absoluten KILLER-Party ein: Neben dem Performen von Lieblingssongs gibt es das gespannt erwartete brandneue Album zu hören. Und pssst, womöglich wird MINE auch wieder von der Decke hängen – nach dem großen Erfolg der Akrobatik-Elemente checkt die Künstlerin, ob das auch eine Option für 2026 sein könnte. Tickets für die neue Tour gibt’s ab sofort, was vor allem jene Fans freuen dürfte, die für die Shows der Orchester-Tour keine Karten mehr ergattern konnten. Was für ein Ritt: Mit MINEs Album „Baum“, das im Frühjahr 2024 erschien und auf Platz 7 der deutschen Albumcharts einstieg, ist der Musikerin ein wahrer Meilenstein gelungen. Nach einer ausverkauften Album-Tour folgte 2025 die Orchester-Ausgabe, auf der MINE zum ersten Mal ihren Akrobatik-Act in die Konzerte einbaute: Was als sportiv-nerdiges Hobby begann, katapultierte die Auftritte der Musikerin, Sängerin, Songschreiberin, Produzentin und Visionärin aufs nächste Level! Zusammen mit dem Chor der Ffortissibros, der chosen Family des MINE-Orchesters und ihrer Band machte MINE die Abende der fast komplett ausverkauften Orchester-Tour zu sensationellen Erfolgen – inklusive eines Tagesschau-Beitrags wie auch eines Spiegel-Interviews zum Tourauftakt. Letzterer fragte MINE, worin für sie Erfolg liegt: „In der Freiheit, meine Kunst so zu machen, wie ich es will.“ Bei dieser Antwort zögert MINE keine Sekunde. MINE hat sich mit ihrem einzigartigen Mix aus tiefgründigen Texten und innovativen Sounds als unverzichtbare Größe in der deutschen Musikszene etabliert. Ihre Musik eint Pop, Hip-Hop und orchestrale Elemente auf beeindruckende Weise und zieht ein immer breiter werdendes Publikum in ihren Bann. „Eine der besten Künstler:innen, die der deutsche Pop derzeit zu bieten hat“, so urteilt die Tagesschau: „Deutsche Texte mit politischem Anspruch – aber eben auch erfolgreich!“ Zahlreiche Preise wie der Polyton, dem Preis für Popkultur und dem Sold Out-Award der Uber Eats Musichall, mit denen MINE zuletzt ausgezeichnet wurde, mehrere Platzierungen in den deutschen Charts und fünf Alben, die bald um ein sechstes erweitert werden, machen es klar – MINE regiert!