Minerale im Alltag

Ob man sich die Zähne putzt, mit einem Stift etwas malt, aus dem Fenster schaut oder auf der Straße spielt: immer hat man es dabei mit Mineralien zu tun, ohne dass man das direkt erkennen kann. Mineralien sind in so vielen Dingen, die wir ständig sehen, berühren und benutzen, dass sie in unserem Leben allgegenwärtig und unverzichtbar sind. Welche Mineralien sind das, wo kommen sie her und was macht sie so wichtig?