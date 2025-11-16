Erleben Sie das Minguet Quartett, eines der international gefragtesten Streichquartette, das seit seiner Gründung im Jahr 1988 in den großen Konzertsälen der Welt begeistert!

Mit leidenschaftlichen und intelligenten Interpretationen sorgt das Ensemble für faszinierende Hörerlebnisse, die das Publikum in ihren Bann ziehen.

Benannt nach dem spanischen Philosophen Pablo Minguet, der im 18. Jahrhundert den Zugang zu den Schönen Künsten für das breite Volk förderte, verpflichtet sich das Quartett dieser Idee mehr denn je. Es präsentiert ein vielseitiges Repertoire, das sowohl die klassisch-romantische Literatur als auch moderne Kompositionen umfasst.

Genießen Sie einen Abend voller musikalischer Höhepunkte und lassen Sie sich von der Virtuosität und dem emotionalen Ausdruck des Minguet Quartetts verzaubern. Ein Konzert, das Sie nicht verpassen sollten!